В Молдове при странных обстоятельствах пропал молодой человек

Артем Григорица вышел из дома и не вернулся. 10 мая молодой человек купил билет на автобус из Кишинева в Дондюшаны. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.

Сообщается, что вчера, 11 мая, молодой человек прислал своей сестре фото из леса.

Родственников настораживает, что накануне на своих страничках в соцсетях парень оставил видеопрощание и фото со словами "Ня.Пока".

Граждан, которые узнали парня на фото и знают о его местонахождении, просят позвонить по номеру 069269620.