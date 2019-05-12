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В Молдове есть свой колокольных дел мастер
// фото: Facebook
11:17, 12 May 2019
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Скульптор Андрей Дохотару, три года назад решивший сменить специализацию, отлил уже сотню колоколов. Азам учился в России, остального добился методом проб и ошибок.

"Я все время экспериментирую. Например, этим летом я 5 раз отливал 30-килограммовый колокол из разных материалов", - сказал скульптор Андрей Дохотару.

Работает мастер, придерживаясь церковного календаря. Большую часть технологических процессов выполняет вручную.

"Эту печь для плавки метала и дальнейшего отлива я смастерил сам, так как мне нравится. В этой печи можно отливать колокола до 500 килограммов. Она открывается, закрывается, вот сюда я помещаю метал для дальнейшей плавки, и вот так он работает", - сказал скульптор Андрей Дохотару.

Бронзу в форме оставляют на несколько дней. Затем колокол шлифуют, украшают и - главное - проверяют звучание.

Чем лучше сделан колокол, чем тоньше орнамент, тем красивее он будет звучать.

В церкви села Старая Добруджа Сынжерейского района - все пять колоколов работы Андрея Дохотару.

"Колокола - это голос божий. Почти девять лет, сколько строилась церковь, я мечтал, чтобы у нас была своя колокольня. Сейчас, когда звучат колокола, здесь собирается все село", - сказал народный артист Молдовы Анатолие Латышев.




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