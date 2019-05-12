В Кишиневе таксист решил заехать на машине по лестнице

Столичные таксисты идут на крайние меры, чтобы добраться до места назвачения. В социальных сетях появилось фото, на котором видно, как таксист решил заехать на автомобиле прямо по лестнице.

Интернет пользователи оставили под постом множество смешных комментариев:

"У мення только два вопроса. Как и почему?"

"Прямо до квартиры довезете? Мне нужно на 16 этаж"