Зубные пасты с активированным углем, которые рекламируются как отбеливающие, на самом деле способны нанести вред зубной эмали и способствовать кариесу.
Об этом говорится в докладе, опубликованном в Британском стоматологическом журнале, передает УНИАН. Утверждение, что они могут отбеливать, по словам британских стоматологов, беспочвенно и является ничем иным, как маркетинговым трюком. Утверждение, что они могут отбеливать, по словам британских стоматологов, беспочвенно и является ничем иным, как маркетинговым трюком.
К тому же, набирающие всю большую популярность пасты, содержащие уголь, зачастую не имеют в своем составе фтора, который помогает защищать зубы.
Постоянное использование таких паст может нанести больше вреда, чем пользы, предупреждают врачи и советуют пациентам, желающим отбелить зубы, первым делом посоветоваться с дантистом.
По мнению специалистов, лучшее, что есть для зубов, - это пасты с фтористыми соединениями.
Уголь впервые стал применяться в качестве средства для гигиены рта еще в Древней Греции - для удаления пятен на зубах и устранения неприятного запаха, вызванного больными деснами.
Один из авторов нового исследования, доктор Джозеф Гринвалл-Коэн с кафедры стоматологии Манчестерского университета, указывает, что в Британии в последнее время пасты и порошки с активированным углем стали продаваться повсеместно, во всех крупных сетевых аптеках и супермаркетах - после того, как об их использовании стали говорить знаменитости.
Однако, по его словам, они не дают того эффекта, который заявляется на упаковке. Такой вывод следует из проведенного в 2017 году в США исследования 50 подобных товаров.
На некоторых зубных пастах и порошках с углем говорилось, к примеру, что они "антибактериальные" или "антигрибковые", "помогают в отбеливании" и "борются с кариесом".
В американском исследовании этих товаров также говорилось, что люди начинают постоянно пользоваться такими пастами, потому что им кажется, что они нашли быстрый и доступный по цене вариант отбеливания зубов.
Однако слишком интенсивная чистка может привести к износу эмали и повысить чувствительность зубов, а тот факт, что в составе этих товаров нет фтористых соединений, означает, что зубы не получают практически никакой защиты от кариеса.
"Когда пасту с углем используют люди с пломбами, то она может там застрять и ее трудно будет удалить. Частички угля могут также застрять в деснах и вызвать раздражение", - поясняет доктор Гринвалл-Коэн.
Он также отмечает, что черные пасты и порошки более абразивные, чем белые, что само по себе представляет угрозу для эмали и десен.
В черных пастах обычно содержится измельченный в пудру активированный уголь, который в свою очередь может быть произведен из таких материалов как ореховая скорлупа, кокосовая чешуя, бамбук, торф, а также древесина и древесный уголь.
"Пасты с углем не являются палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет заполучить белоснежную улыбку, и могут даже нанести вред, - говорит профессор Дамиен Уолмси из британской Ассоциации стоматологов.
- Так что не верьте этой шумихе. Каждый, кто озабочен пятнами на зубах или их обесцвечиванием, не исчезающим с переменой режима питания или улучшением гигиены рта, должны показаться зубному врачу".
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