Стильные женские парики, эффектные наряды и макияж – таким поклонники привыкли видеть певца-андрогина Билала Хассани. Однако артист, который будет представлять Францию на конкурсе Евровидение-2019, показал, как он выглядит в мужском образе.
Остались считанные дни до старта одного из самых громких вокальных проектов – международного конкурса Евровидение-2019. Сейчас участники шоу готовятся к своему выходу на сцену и находят время для отдыха перед выступлением, передает 24tv.ua.
Не стал исключением и француз Билал Хассани, который будет участвовать в Евровидении с песней Roi. В перерыве между репетициями артист решил показать, как выглядит в обыденной жизни. При этом он предстал перед подписчиками блога в своем мужском образе, забыв о макияже или париках.
Фото: @iambilalhassani
Фото: @iambilalhassani
Что известно об участнике Евровидения-2019 Билале Хассани
В январе 2019 году Франция объявила имя вокалиста, который будет представлять страну на Евровидении-2019. Им стал артист-андрогин марокканского происхождения Билал Хассани.
Андрогин – человек, который идентифицирует себя бесполым. В частности, это проявляется во внешности, когда сочетаются мужские и женские черты.
В 19 лет певец получил бешеную популярность. Путь к большой сцене Билал Хассани начинал с собственного блога в сети, где сторонники советовали ему начать сольную карьеру. Впоследствии артист прислушался к советам и в 2015 году выпустил первые песни.
Однако не только чувственный вокал потряс Францию, но и эпатажный стиль. 2 года назад Билал Хассани поразил публичным обращением, в котором откровенно рассказал о нетрадиционной ориентации и принадлежности к андрогинам. Это выражалось и в виде артиста: на сцену он выходил в париках и в стильных приталенных костюмах.
Такой эпатажный стиль стал поводом для нападок хейтеров, которые засыпали страницу Билала Хассани гневными сообщениями. Однако никакая критика или угрозы не повлияли на решение артиста принять участие в Евровидении-2019.
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