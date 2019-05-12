Каждую третью операцию на сердце в Молдове проводит врач Артем Сурев. Он один из немногих в нашей стране хирургов, которые оперируют малоинвазивным методом - без скальпеля и под местным наркозом.
Артем Сурев пришел в Институт кардиологии в 2012 году после резидентуры и с тех провел более семи тысяч операций на сердце.
72-летняя Галина Гагауз на днях перенесла операцию и сейчас готовится к новой, которую тоже будет проводить Артем Сурев.
"Врачей дают очень хороший прогноз. И чувствую себя хорошо, удовлетворительно, нормально", - сказала пациентка Галина Гагауз.
Кардиолог каждый день возвращает людям с патологиями сердца шанс на долгую жизнь.
"График очень различный. Бывает что за одно дежурство, за 24 часа я делаю 10, до 15 операций. В том числе и острых операций, при остром инфаркте миокарда. То есть график очень стертый, его практически нет", - сказал кардиолог Артем Сурев.
Малоинвазивный метод в нашей стране практикуетcя в трех медучреждениях - Институте кардиологии и двух частных клиниках. Такие операции выполняются по медполису.
"Надо понимать что хирург - это не бог. Каких-то гарантий дать в медицине невозможно. Если вам доктор дает гарантию, значит, он не совсем осознает то что происходит. Потому что как бы хорошо ты не выполнил свою работу - есть определенные риски", - отметил Артем Сурев.
Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему возглавляют перечень причин смертности в нашей стране.
"Главные факторы, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания - неправильное питание, повышенное давление, на которое не обращают внимание, и малоподвижный образ жизни ", - сказал завотделением Марчел Абраш.
Каждый год число проводимых операций на сердце растет на 15-20%.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День вряд ли будет богат событиями. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День вряд ли будет богат событиями. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md