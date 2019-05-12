Врач Артем Сурев проводит каждую третью операцию на сердце в Молдове

Каждую третью операцию на сердце в Молдове проводит врач Артем Сурев. Он один из немногих в нашей стране хирургов, которые оперируют малоинвазивным методом - без скальпеля и под местным наркозом.

Артем Сурев пришел в Институт кардиологии в 2012 году после резидентуры и с тех провел более семи тысяч операций на сердце.

72-летняя Галина Гагауз на днях перенесла операцию и сейчас готовится к новой, которую тоже будет проводить Артем Сурев.

"Врачей дают очень хороший прогноз. И чувствую себя хорошо, удовлетворительно, нормально", - сказала пациентка Галина Гагауз.

Кардиолог каждый день возвращает людям с патологиями сердца шанс на долгую жизнь.

"График очень различный. Бывает что за одно дежурство, за 24 часа я делаю 10, до 15 операций. В том числе и острых операций, при остром инфаркте миокарда. То есть график очень стертый, его практически нет", - сказал кардиолог Артем Сурев.

Малоинвазивный метод в нашей стране практикуетcя в трех медучреждениях - Институте кардиологии и двух частных клиниках. Такие операции выполняются по медполису.

"Надо понимать что хирург - это не бог. Каких-то гарантий дать в медицине невозможно. Если вам доктор дает гарантию, значит, он не совсем осознает то что происходит. Потому что как бы хорошо ты не выполнил свою работу - есть определенные риски", - отметил Артем Сурев.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему возглавляют перечень причин смертности в нашей стране.

"Главные факторы, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания - неправильное питание, повышенное давление, на которое не обращают внимание, и малоподвижный образ жизни ", - сказал завотделением Марчел Абраш.

Каждый год число проводимых операций на сердце растет на 15-20%.