В Кондрицком монастыре открылся лагерь скульпторов

Международный лагерь скульпторов открылся в Кондрицком монастыре. Работать он будет до конца месяца. К этому сроку мастера изготовят для обители восемь каменных изваяний.

Одна из прибывших в лагерь мастеров - Парасковья Попа-Доной уже несколько лет живет в Ирландии.

"Я назвала свое будущее творения "Пастухи душ". Их двое. Хотелось бы включить в композицию больше фигур, но я ограничена величиной камня", - сказала скульптор Парасковья Попа-Доной.

Николая Овидий Попа приехал из Бухареста. Это его первое пребывание в Молдове.

"Рабочее название этой работы "Святое причастие или Эпиклеза". Она должна напоминать о жертве Спасителя во искупление грехов человечества. Думаю изобразить не совсем обычную руку с ложкой. Она будет символизировать и жертву Спасителя и возможность нашего спасения", - сказал скульптор Николай Овидий Попа.

Организаторы первого лагеря скульпторов планируют сделать такие творческие форумы традиционными.

"Надеемся, что этот, первый по счету лагерь, заложит основу первого в нашей стране парка религиозной скульптуры под открытым небом", - сказал организатор Станислав Дудучук.

В Кондрицком монастыре уверены: изваяния усилят духовное значение святой обители.

"Хочу, чтобы верующие, входя на территорию монастыря, сразу чувствовали, в какое значимое место попали. Чтобы уже с первых шагов ощущалась особая атмосфера", - сказал смотритель Вячеслав Шпак.

"Скульптуры будут поддерживать у посетителей религиозное чувство, будут поддерживать смирение и пробуждать всепрощение", - сказал священнослужитель Владимир Треля.