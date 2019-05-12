Пассажирская лодка с людьми бесследно исчезла в Малайзии

В малайзийском штате Саравак начата операция по поиску пассажирской лодки, перевозившей людей по местному водохранилищу и бесследно пропавшей накануне. Об этом сообщает портал The Star.

По информации журналистов, судно, перевозившее людей, предположительно, перевернулось, однако куда оно могла затем пропасть — не знает никто. Также нет никаких данных о количестве людей на борту судна или о маршруте его следования, передает life.

Отмечается, что в этом районе практически отсутствует сотовая связь, из-за чего спасателям сообщение о пропаже лодки поступило лишь утром следующего дня. Сразу после этого была начата поисково-спасательная операция.