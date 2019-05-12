Взрыв газа в доме под Ростовом: погибли два человека, в том числе ребенок

В администрации Богдановского сельского поселения, в состав которого входит поселок Чистоозерный, сообщили, что взрыв газа в двухэтажном доме повредил в общей сложности семь квартир, две из них полностью повреждены.

Сейчас дом отключен от газоснабжения. Конструкцию здания обследуют на прочность с помощью комплекса "Стрела-П". Существует угроза обрушения, передает vesti.ru.

Тем временем в местной аварийной службе газа сообщили, что жильцы пострадавшего дома с начала года не обращались с какими-либо жалобами.

На месте происшествия ведутся работы по разбору завалов. До сих пор не удается извлечь тело погибшего.

Ночью 12 мая в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел хлопок бытового газа. По последним данным, погибли два человека, в том числе ребенок, двое пострадали.