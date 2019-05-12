Пожилую жительницу села Дану дважды обокрали за неделю

Не сразу поняла, что ее обокрали. Не обнаружив на месте 180 тысяч леев 69-летняя жительница коммуны Дану Глодянского района решила, что перепрятала деньги.

Шла Радоница, и у хозяйки за хлопотами не было времени подумать, куда она могла переложить сбережения.

А через неделю воры наведались в дом снова - чтобы проникнуть внутрь, они разбили окно. Только тогда пострадавшая отправилась в полицию.

По ее словам, вместе с деньгами пропали несколько золотых колец.

Открыто уголовное дело.