Специалисты назвали пять «странных» признаков диабета, который возникает при неправильном функционировании поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона инсулина. Без него организм пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию, пишет Everyday Health.
По данным ВОЗ, сегодня от диабета страдают около 500 млн человек во всем мире, однако скорее всего, эта цифра намного выше, поскольку не все подозревают о наличии этого заболевания, передает мир24.
Однако медики настаивают, что ранняя диагностика очень важна, поскольку пациенты подвержены высокому риску осложнений, в том числе со смертельным исходом.
Выявить заболевание можно по первым признакам, но важно обратить на них внимание. Часто люди их игнорируют из-за их «незначительности».
Первым тревожным «звоночком» является изменение кожных покровов. У человека появляются странные ощущения из-за обезвоживания, вызванного заболеванием. Стоит серьезно отнестись и к потемнениям в сгибах на теле (особенно подмышками, в паху и на шее).
Также о высоком уровне сахара в крови можно судить по проблемам с мочеполовой системой, поскольку из-за избыточного организма глюкозы в организме повреждаются кровеносные сосуды.
Диабет опасен гипогликемией – низким уровнем сахара в крови. Это приводит к избыточному потоотделению по ночам, нередко больные видят слишком яркие сны.
Если раны и порезы стали заживать дольше обычного – это еще один серьезный повод обратиться к врачу. Из-за гипергликемии – сильного повышения сахара в крови – может уменьшаться количество кислорода, который доставляется к ранам через кровоток, что замедляет процесс заживления и ослабляет иммунную систему.
Многие люди могут долгие годы жить с диабетом, даже не подозревая этого, потому что признаки заболевания не всегда вызывают плохое самочувствие. Но если преследуют усталость и постоянная жажда, то откладывать визит к специалисту не стоит.
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