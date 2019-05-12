Названы пять "странных" признаков диабета

Специалисты назвали пять «странных» признаков диабета, который возникает при неправильном функционировании поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона инсулина. Без него организм пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию, пишет Everyday Health.

По данным ВОЗ, сегодня от диабета страдают около 500 млн человек во всем мире, однако скорее всего, эта цифра намного выше, поскольку не все подозревают о наличии этого заболевания, передает мир24.

Однако медики настаивают, что ранняя диагностика очень важна, поскольку пациенты подвержены высокому риску осложнений, в том числе со смертельным исходом.

Выявить заболевание можно по первым признакам, но важно обратить на них внимание. Часто люди их игнорируют из-за их «незначительности».

Первым тревожным «звоночком» является изменение кожных покровов. У человека появляются странные ощущения из-за обезвоживания, вызванного заболеванием. Стоит серьезно отнестись и к потемнениям в сгибах на теле (особенно подмышками, в паху и на шее).

Также о высоком уровне сахара в крови можно судить по проблемам с мочеполовой системой, поскольку из-за избыточного организма глюкозы в организме повреждаются кровеносные сосуды.

Диабет опасен гипогликемией – низким уровнем сахара в крови. Это приводит к избыточному потоотделению по ночам, нередко больные видят слишком яркие сны.

Если раны и порезы стали заживать дольше обычного – это еще один серьезный повод обратиться к врачу. Из-за гипергликемии – сильного повышения сахара в крови – может уменьшаться количество кислорода, который доставляется к ранам через кровоток, что замедляет процесс заживления и ослабляет иммунную систему.

Многие люди могут долгие годы жить с диабетом, даже не подозревая этого, потому что признаки заболевания не всегда вызывают плохое самочувствие. Но если преследуют усталость и постоянная жажда, то откладывать визит к специалисту не стоит.