Выборы в Индонезии: от переутомления умерли 496 членов избиркомов

В Индонезии число умерших членов избирательных комиссий выросло до 496. Как сообщает со ссылкой на данные правительства издание The Straits Times, большинство скончавшихся были в возрасте от 50 до 70 лет.

Очевидцы рассказывают, что умершие были истощены многочасовым подсчетом голосов. Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинции Западная Ява – 131, пишет Корреспондент.

Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что чаще всего причиной смерти членов избиркомов в четырех провинциях – Джакарте, Западной Яве, Риау и Юго-Восточном Сулавеси – был инсульт или сердечный приступ.

Кроме того, участники выборов умирали от сердечной и дыхательной недостаточности, сепсиса, астмы, а также вследствие ДТП.