Преемница Меркель отказалась от поста канцлера Германии

Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Welt am Sonntag.

По ее словам, она не намерена становится канцлером Германии до истечения срока полномочий Меркель.

Она также добавила, что народ ФРГ избрал канцлера и правительство страны на весь срок полномочий.

Напомним, в декабре 2018 года правящая в Германии партия ХДС избрала своим лидером вместо Ангелы Меркель 56-летнюю Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она считается протеже самой Меркель, которая намерена, уйдя с поста главы партии, остаться во главе правительства еще на два года.



