О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Шесть человек пострадало в результате стрельбы на севере Франции
// фото: Reuters
17:23, 12 May 2019
просмотров 82 | комментариев 0

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы на окраине города Амьен, расположенного на севере Франции. Пятеро из них получили огнестрельные ранения в верхние и нижние конечности. Об этом сообщает информационное издание France Bleu.

По данным издания, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье, 12 мая. Отмечается, что около 1:45 по местному времени (2:45 по Молдове) внутри и вблизи здания местной общественной организации, расположенной на авеню de la Défense Passive, раздались выстрелы, передает life.

Все пострадавшие были госпитализированы в местное отделение клинической больницы, где им была оказана медицинская помощь. Добавляется, что четверо уже выписаны домой.

Согласно предварительной информации, прокуратура уже открыла расследование. Также были арестованы несколько подозреваемых по данному делу. Обстоятельства произошедшего не уточняются.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День вряд ли будет богат событиями. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День вряд ли будет богат событиями. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День вряд ли будет богат событиями. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Из-за Майи и Андрея наш вагон, застыв, хиреет
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...