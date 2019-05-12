"От этого проиграют все": румынский депутат считает, что досрочные выборы станут самым плохим сценарием для Молдовы

Досрочные выборы станут самым плохим сценарием для Молдовы, так как политическая неопределенность заморозит инвестиции и отношения с МВФ, Евроинвестбанком и другими донорами. В этом убежден румынский депутат, бывший министр образования Сорин Кымпяну.

"От этого проиграют все. Потеряет народ, партии, начавшие переговоры, Молдова в целом. Ведь будут упущены важные моменты в выполнении обязательств, которые взяла на себя страна", - сказал депутат парламента Румынии Сорин Кымпяну.

Депутат от "ПроРумынии" прибыл в Молдову, чтобы поддержать предвыборную кампанию Юрия Лялкэ, который баллотируется в Европарламент по спискам этой партии.

"Впервые гражданин Молдовы станет членом Европейского парламента. Профессионал в области внешней политики, отлично понимающий международный контекст", - сказал депутат парламента Румынии Сорин Кымпяну.

Вице-премьер по евроинтеграции Юрий Лянкэ заверил со своей стороны, что войдя в Европарламент, как депутат от Румынии, он будет защищать интересы Молдовы.

"Будем стараться получить для Молдовы прединтеграционные фонды. Без них нашим фермерам трудно поддерживать конкурентоспособность. Будем стремится получить больше средств на проекты по развитию инфраструктуры. Я намерен настаивать и на увеличение фондов для взаимодействия Молдовы и Румынии", - сказал кандидат в евродепутаты Юрий Лянкэ.

Юрие Лянкэ занимает четвертую строчку в избирательном списке партии Pro România.