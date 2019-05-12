Досрочные выборы станут самым плохим сценарием для Молдовы, так как политическая неопределенность заморозит инвестиции и отношения с МВФ, Евроинвестбанком и другими донорами. В этом убежден румынский депутат, бывший министр образования Сорин Кымпяну.
"От этого проиграют все. Потеряет народ, партии, начавшие переговоры, Молдова в целом. Ведь будут упущены важные моменты в выполнении обязательств, которые взяла на себя страна", - сказал депутат парламента Румынии Сорин Кымпяну.
Депутат от "ПроРумынии" прибыл в Молдову, чтобы поддержать предвыборную кампанию Юрия Лялкэ, который баллотируется в Европарламент по спискам этой партии.
"Впервые гражданин Молдовы станет членом Европейского парламента. Профессионал в области внешней политики, отлично понимающий международный контекст", - сказал депутат парламента Румынии Сорин Кымпяну.
Вице-премьер по евроинтеграции Юрий Лянкэ заверил со своей стороны, что войдя в Европарламент, как депутат от Румынии, он будет защищать интересы Молдовы.
"Будем стараться получить для Молдовы прединтеграционные фонды. Без них нашим фермерам трудно поддерживать конкурентоспособность. Будем стремится получить больше средств на проекты по развитию инфраструктуры. Я намерен настаивать и на увеличение фондов для взаимодействия Молдовы и Румынии", - сказал кандидат в евродепутаты Юрий Лянкэ.
Юрие Лянкэ занимает четвертую строчку в избирательном списке партии Pro România.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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СТРЕЛЕЦ
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День вряд ли будет богат событиями. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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КОЗЕРОГ
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Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День вряд ли будет богат событиями. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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