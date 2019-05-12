В Кишиневе гроссмейстеры из четырех стран провели сеанс одновременной игры

Сеанс одновременной игры провели в Кишиневе гроссмейстеры из Румынии, Грузии, Беларуси и Молдовы. Их соперниками были юные шахматисты - по одиннадцать на каждого мастера.

Самым старшим 16, самым младшим - семь. Все - победители региональных и республиканских чемпионатов. Поэтому на игру шли исключительно за победой.

"Мня переполняют эмоции. Тренеры и родители предупредили, чтобы я была готова проиграть профессионалу. Но я уверена в своих силах".

"Немного волнительно. И непривычно играть на улице. До этого всегда играл в помещении. "

"Мне выпала честь играть с гроссмейстером Дмитрием Светушкиным. Рад что послушался тренеров и родителей, которые настоятельно рекомендовали мне участвовать. Это поможет развить игровые навыки".

Гроссмейстеры постарались преподать юным шахматистам урок стратегического планирования и тактических ходов.

"Безусловно, этот опыт пойдет им на пользу. Когда я был ребенком, тоже участвовал в таких встречах с международными гроссмейстерами. В дальнейшем, мне это помогло", - сказал гроссмейстер из Румынии Лучиан-Костин Мирон.

С интересом и волнением следили за игрой тренеры и родители юных шахматистов.

"Я, конечно, очень волнуюсь. Меня переполняет гордость за моего ребенка. Надеемся, что он оправдает наши ожидания. Но главное, что ему нравится"

Организаторы намерены провести сеансы одновременной игры и в других городах страны.

"Мы хотим организовать такие встречи в большинстве районных центров. Шахматы становятся все более популярными, у нас большой наплыв желающих научится играть. Все больше детей записываются на соревнования", - сказал генсекретарь Шахматной федерации Молдовы Валериу Коадэ.