На севере Италии прошли ливни с градом: объявлены оранжевый и желтый код метеоопасности

На севере Италии прошел ливень с градом. В нескольких регионах объявлен желтый и оранжевый код метеоопасности.

Служба гражданской защиты Италии объявила 12 мая оранжевый уровень штормового предупреждения в связи с обильными осадками и сильными порывами ветра в регионах Эмилия-Романья и Марке и желтый уровень в регионе Венето, южной Тоскане, Умбрии, Лацио, Абруццо, Молизе, Кампании, Апулии, Базиликате, Калабрии и Сицилии.

В считанные минуты дороги превратились в реки, а посевы были уничтожены градом.

Ущерб от непогоды пока не установлен.