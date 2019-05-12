На Кубе ограничили продажу продуктов

Власти Кубы приняли ряд мер по регулированию торговли для "справедливого распределения продуктов". Об этом заявила глава Министерства внутренней торговли Бетси Диас Веласкес, передает La Vanguardia.

Веласкес уточнила, что в числе продуктов питания, продажа которых будет регулироваться на розничном рынке - колбаса, горох, рис, бобы, яйца и курица, передает Корреспондент.

Ограничения также введены в отношении средств гигиены - мыла, зубной пасты и жидких моющих средств.

Министр заявила, что такие меры введены из-за "усугубления экономической и финансовой блокады".