Мощное землетрясение в Панаме: разрушены дома, есть пострадавшие

В районе границы Коста-Рики и Панамы произошли сильные землетрясения, панамские службы заявляют о пострадавших. Об этом сообщает Геологическая служба США.

В результате толчков пострадали, по меньшей мере, пять человек. В частности, из-за стихии пострадали двое детей семи и восьми лет, 17-летний подросток, а также женщины 37 и 98 лет. О состоянии их здоровья пока ничего не известно, пишет Корреспондент.

Кроме того, землетрясение полностью разрушило два жилых дома, еще два - частично.

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксировано в Коста-Рике недалеко от границы с Панамой. Эпицентр землетрясения находился в 201 километрах к юго-востоку от столицы Коста-Рики. Очаг стихии залегал на глубине 19 километров.