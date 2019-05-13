В Каталонии столкнулись 12 авто

В испанском регионе произошло массовая авария, в которой столкнулись 12 автомобилей. 25 человек пострадали.

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате массового столкновения автомобилей, которое произошло в испанском регионе Каталония. Об этом вечером в воскресенье, 12 мая, сообщает El Mundo.

Авария произошла в каталонском городе Сан-Садурни-д’Аноя в 18:48 по местному времени на трассе в направлении Барселоны, где столкнулись сразу 12 автомобилей, передает Корреспондент.

По данным СМИ, на место ДТП направили десять машин скорой помощи и один вертолет. В медучреждения госпитализировали 17 человек, а восьми пострадавшим оказали помощь на месте.

Некоторых людей отправили в ближайшие больницы, однако никто из потерпевших не получил серьезных травм.