В Британии самолет упал на дорогу

После падения самолет загорелся, однако все три человека, которые находились в самолете, не получили серьезных травм.

На автомагистрали в Уэльсе разбился легкомоторный самолет, перевозивший троих людей, которым удалось выжить в аварии. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщает Sky News, сообщает Корреспондент.

После падения самолет загорелся.

"Три человека в разбившемся легкомоторном самолете избежали серьезных травм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло недалеко от города Абергавенни.

Врачи, осмотрев всех, кто находился на борту, определили, что травмы не представляют опасности для жизни.

Участок автомагистрали, на которую упал самолет, закрыли для транспорта. Детали инцидента выясняются.