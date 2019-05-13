Удачной неделя будет Близнецов, Раков, Львов и Стрельцов, говорятся в астропрогнозе. Астрологи рассказали SlovoFraza, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 13-19 мая.
Овен
Первые три дня станут для Овнов временем глобальных изменений. С 16 мая все, согласно гороскопу, изменится в негативную сторону, причем довольно резко. Все самые важные дела лучше перенести на начало недели.На выходных рекомендуется как следует отдохнуть, передает Униан.
Телец
Тем Тельцам, которые находятся в поисках любви, стоит быть осторожнее во время любых знакомств.С посторонними ни в коем случае не стоит делиться планами и посвящать их в свои дела. "В трудных ситуациях лучше полагаться на свою интуицию. Особенно полезной она будет в негативный период с понедельника по вторник", - советуют астрологи.
Близнецы
Близнецов ожидает простая и стабильная неделя, на которой может появиться много новых идей, позитивных мыслей и желаний. "Это произойдет в период с 15 по 18 мая — когда звезды и планеты будут активными", - говорится в астропрогнозе.
Рак
Ракам на этой неделе можно начинать новые проекты, уходить с головой в работу и финансовые дела, заниматься чем-то по дому. Только в пятницу и в субботу почувствуется некая усталость. Это время лучше посвятить отдыху с семьей или в уединении.
Лев
У Львов наступает самый стабильный период за всю весну. Сейчас нужно расслабиться, заняться рутинными и несложными делами. Что касается амурных дел, то в этой сфере Львов ожидает период затишья.
Дева
Астрологи рекомендуют Девам избегать излишеств на этой неделе. Стремительные взлеты и падения сейчас ни к чему, да и добиться быстрого успеха будет сложно. Во многих делах лучше оставаться наблюдателями.
Весы
Астрологи настоятельно советуют во вторник, 14 мая, не рисковать, не добиваться своего хитростью и обманом. Дома у Весов должен быть порядок. Навести его стоит в середине недели, говорят астрологи.
Скорпион
Астрологи советуют Скорпионам не ставить никому палки в колеса. Особенно это касается неблагоприятного периода, начинающегося 16 мая. Первые три дня недели будут очень даже позитивными.
Стрелец
Стрельцы — довольно харизматичные люди, но на этой неделе они расцветут еще сильнее. Это можно использовать для поиска второй половинки, либо производя впечатление на коллег, начальство. В работе необходимо сохранять последовательность, не торопить события и не пытаться быть слишком напористыми.
Козерог
Козерогам астрологи советуют прислушиваться к советам окружающих и присматриваться к мельчайшим изменениям вокруг себя. В любви наступает не самый лучший период, так как у Козерогов может обостриться ревность. На горизонте могут возникнуть некоторые разногласия.
Водолей
Это понятное время, в которое может происходить много интересного, но скрытого от глаз. Водолеям понадобится немного внимательности, чтобы разглядеть в рутине и обыденности нотку красоты и очарования. Водолеям желательно избегать общения и общих дел с жадными людьми.
Рыбы
С 15 по 19 мая проявлять силу и уверенность в себе будет проще. Первые пару дней на этой неделе лучше провести в рутинных делах. Могут появляться ностальгические мысли, склонность к самокопаниям, самобичеванию. Следует проявлять максимальную осторожность, фильтруя мысли. Ранее астрологи составили гороскоп на весну-лето 2019 и назвали знаки Зодиака, которым повезет.
Комментарии
- В Дубае появилась новая романтическая достопримечательность
- В Израиле стартовал конкурс Евровидение-2019
- Вышел проморолик финальной серии Игры престолов 8
- Мир отметил день рождения Будды
- В Мьянме пилот посадил самолет без переднего шасси. Видео
- Нотр-Дам предлагают сделать со стеклянной крышей
- Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов
- На Сейшелах возродился вид птиц, вымерших 130 тысяч лет назад
- Полиция расследует дело журналиста, пошутившего о сыне Меган Маркл
- Рыбак поймал рыбу с кольцом внутри и, решив, что это знак, сделал предложение
- Трагедия в Дондюшанском районе: ссора между соседями завершилась убийтсвом
- В Дубае появилась новая романтическая достопримечательность
- Жители села Флорены жалуются, что из их кранов течет вода с червями
- В Израиле стартовал конкурс Евровидение-2019
- За выходные НИП зафиксировал 1500 нарушений ПДД
- Названы пять "странных" признаков диабета
- Необычный отель из бочек открыли в молдавской винодельне. ФОТО
- "От этого проиграют все": румынский депутат считает, что досрочные выборы станут самым плохим сценарием для Молдовы
- Без макияжа и париков: как на самом деле выглядит певец-андрогин с Евровидения-2019
- На севере Италии прошли ливни с градом: объявлены оранжевый и желтый код метеоопасности
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- В Единцах мужчина открыл стрельбу, чтобы решить конфликт
- Бывший замминистра иностранных дел Молдовы: отныне любой, кто поддержит ACUM для меня нерукопожатен
- В Подмосковье наемный киллер всадил семь пуль в уроженца Молдовы
- ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Активный, творческий день. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md