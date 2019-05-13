Мир отметил день рождения Будды

По буддийскому летоисчислению Будда пришел в наш мир 2563 года назад.

День рождения Будды празднуется в восьмой день четвертого месяца по лунному календарю, в этом году он пришелся на 12 мая, сообщает CGTN.

Во время праздника верующие проводят особый обряд омовения статуэток ароматной водой, на алтари приносят фрукты и цветы, читают молитвы, передает Моя Планета.

Одним из самых крупных центров празднования считается монастырь По Лин на острове Лантау. Там также находится самая высокая в мире 34-метровая бронзовая статуя сидящего Будды Шакьямуни под открытым небом.

Чтобы подняться к священному изваянию, необходимо преодолеть 268 ступенек. Этот день считается праздничным и в некоторых регионах России, где традиционно распространен буддизм.