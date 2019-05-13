Пожар вспыхнул в многоэтажке на Буюканах: эвакуированы 20 человек

На Буюканах вспухнул пожар в многоэтажке. По словам пресс-секретара ГИЧС Лилианы Пушкашу, на место происшествия прибыли три пожарных расчета.

В многоэтажке на улице Сучевица вспыхнул пожар в квартире, расположенной на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 человек, проживающих в этом доме.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причина возгорания неизвестна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.