Житель Страшенского района попал в больницу после ссоры с односельчанином

Молодой человек попал в больницу после ссоры с односельчанином. Инцидент произошел в одном из сел Страшенского района.

По данным полиции, 28-летний парень встретил на улице своего соседа. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

В результате происшествия, молодой человек попал в больницу с многочисленными травмами.

Полиция открыла уголовное дело. Второго участника драки задержали на 72 часа.