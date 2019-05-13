СМИ: В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.

Как сообщается, инцидент произошел в понедельник утром в провинции Накхонсаван. Аварийно-спасательные службы, которые прибыли на место, обнаружили перевернутый автобус на обочине, передает РИА Новости.

Всего в автобусе находилось 43 пассажира, 21 человек получил легкие ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция устанавливает причину происшествия.