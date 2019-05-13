Премьер-министр совершает визит в Брюссель

Премьер-министр Павел Филип начал визит в Брюссель. Он примет участие в мероприятиях, посвященных десятой годовщине Восточного партнерства. Глава молдавского правительства выступит с речью о развитии отношений между Молдовой и Евросоюзом.

Среди участников саммита руководители шести стран-участниц Восточного партнерства, министры иностранных дел государств ЕС, а также бизнесмены и представители гражданского общества. Работу форма будут освещать журналисты из 34 стран. Среди них - репортер Publika TV Аугустина Бадика.

В ходе пребывания в столице Бельгии Павел Филип проведет ряд двусторонних встреч с представителями руководства ЕС, президентами и премьер-министрами.

Восточное партнерство - часть европейской программы соседства, направленная на углубление связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Молдовой, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Украиной и Беларусью.