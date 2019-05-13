Еще 150 юных жителей столицы и шести районов страны стали участниками программы правительства США Acces. Они развивали навыки общения на английском языке и учились составлять социальные проекты.
"Первый год я был учеником, только посещал занятия. А на второй год стал помощником учителя. В составе этой группы я смог поучаствовать и в других программах. Самой дорогостоящей была последняя - мы разработали проект по приобретению пяти скамеек и нескольких мусорных баков", - сказала участник программы Acces Александр Щеглов.
Результаты программы заметили не только в Бендерах, но и в Вулканештах.
Столичные участники программы теперь намерены делиться полученным опытом и знаниями.
"Тут в столице мы решили организовать свой проект. Мы разделились на две группы, которые будут преподавать английский язык в начальных классах. Я выбрала лицей Pro Succes и украинский лицей", - сказала участница программы Acces Кэтэлина Виеру.
Программа Acces завершилась вручением дипломов участникам.
"Все участники этого проекта автоматически становятся выпускниками программы Госдепартамента США. В дальнейшем это откроет им большие возможности. Они смогут претендовать на гранты посольства США", - сказала координатор программы Acces Moldova Даниела Бутнару.
Выпускников программы поздравил посол США в Молдове Дерек Хоган.
"В Молдове уже 500 выпускников этой программы. Мы стараемся вовлекать учеников из районов, где у ребят не всегда есть финансовая возможность учить английский язык на качественном уровне. Хотим верить, что таким образом мы способствуем экономическому развитию Молдовы", - сказал посол США в Молдове Дерек Хоган.
Программа Acces действует с 2014 года. С ее помощью более 150 тысяч учеников из 85 стран мира прошли бесплатные курсы английского языка.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md