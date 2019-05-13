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В селе Мэгдэчешты отметили День жен-мироносиц
// фото: из открытых источников
10:39, 13 May 2019
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Не только религиозным, но и женским праздником стал в Молдове День жен-мироносиц, который православная церковь отмечает в третье воскресенье после Пасхи. В селе Мэгдэчешты Криулянского района он собрал 350 женщин.

"Чувствую себя прекрасно. Встретила многих знакомых, которых давно не видела. Это замечательная возможность пообщаться и улыбнутся друг другу".

Праздник в восьмой раз организует местная мэрия. В этом году многие женщины получили дипломы за вклад в развитие новой традиции.

"Это самый большой праздник в селе Мэгдэчешты. С большой радостью собираю женщин в День жен-мироносиц, чтобы увидеть их счастливые глаза".

В селе Хыртоп Флорештского района праздник жен-мироносиц отмечали во дворе церкви.

Местные хозяйки нарядились в национальные костюмы и организовали ярмарку традиционной выпечки.

"Все, что вы видите на столе, я приготовила своими руками. У нас на похороны пекут девять калачей, все разные. Вот распятие, лестница, костыль, святые, голуби".

А завершился праздник всеобщим пиршеством. Гостей угощали мамалыгой с мясом. На ее приготовление ушло 50 килограммов муки.




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