За выходные НИП зафиксировал 1500 нарушений ПДД

В выходные дни сотрудники Национального инспектората патрулирования зафиксировали более 1500 нарушений правил дорожного движения.

Около 1000 водителей превысили допустимую скорость. Более 70 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, еще 65 водителей не пристегнули ремни безопасности .

За этот период произошло 26 серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб один человек, 29 получили травмы.

Чтобы избежать опасных ситуаций, полиция рекомендует:

-не превышать допустимую скорость,

-не садится за руль выпившим,

-не разговаривать по телефону во время вождения,

-пристегивать ременьбезопасности.