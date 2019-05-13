Жители села Флорены жалуются, что из их кранов течет вода с червями

Из водопроводных кранов жителей села Флорены Ново-Аненского района течет вода с червями. На проблему они пожаловались в местную администрацию.

Кубометр питьевой воды обходится местным жителям по восемь леев 50 банов за кубометр, но ее невозможно использовать.

"За время, которое я здесь живу, башню промывали всего один раз. А надо мыть каждый год, чтобы не было червей и неприятного запаха".

"Черви заводятся, потому что резервуары плохо содержатся. Они дырявые, туда попадают комары и многое другое. Это подтвердили инспекторы Агентства общественного здоровья. Они взяли пробы и нашли органолептические отклонения".

Мэр Флорен заверил, что решение проблемы найдено и скоро она будет решена.

"Я нашел на винодельне в селе Мерений Ной две цистерны на 64 тонны каждая. По цене 25 тысяч. Это очень дешево", - сказал мэр Флорен Александру Давид.

Во Флоренах 900 домов. В 500 поступает вода, непригодная к использованию.