В Дубае появилась новая романтическая достопримечательность

Трехмерная скульптура в форме сердца под названием «Люби меня» вернулась в Дубай и установлена в популярном туристическом районе Downtown Dubai.

Зеркальное творение высотой и шириной 5 м и весом 7 тонн принадлежит скульптору Ричарду Хадсону, передает УНИАН.

Раньше подобная скульптура украшала крупнейший торговый комплекс The Dubai Mall, только сейчас она стала гораздо масштабнее.

По задумке скульптора, в ней отражается самое высокое здание мира – небоскреб Burj Khalifa, а ее форма является символом мира и любви, способных преодолевать любые границы.



Во время священного месяца Рамадан скульптура будет принимать участие в светодиодном шоу и станет очередным объектом для фотографирования туристами и жителями эмирата.

