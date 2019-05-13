Соцопрос: сколько партий пройдет в парламент, если бы выборы состоялись в это воскресенье

Если в следующее воскресенье состоятся парламентские выборы, в парламент войдут три политические партии. Согласно последнему опросу, проведенному Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова, речь идет о Демократической партии, ПСРМ и блоке ACUM.

Так, согласно опросу, за Партию социалистов проголосовало бы 38,4 % избирателей, за ДПМ— 23,8 %, а за блок "ACUM" — 25,5 %. В опросе, проведенном Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова на тему «Общественно-политическая ситуация в Республике Молдова после парламентских выборов 24 февраля 2019 года с точки зрения населения», приняли участие 1189 человек. Опрос проводился с 1 по 10 мая с погрешностью 3 процента.

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