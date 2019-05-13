В Гагаузии массово гибнут пчелы. ФОТО

Массовая гибель пчел произошла в селах Томай и Гайдар, Чадыр-Лунгского района.

Пчеловоды бьют тревогу по поводу массовой гибели пчел, причиной которой могло стать отравление инсектицидами, сообщает gagauzinfo.md.

Первые признаки отравления были обнаружены вечером с 6 на 7 мая. По данным на 12 мая, в хозяйствах жителей погибло около 60-70 процентов пчел, и они продолжают гибнуть.

"По предположениям пчеловодов гибель произошла по причине опрыскивания полей рапса и фруктовых садов. В адрес пчеловодов никаких предварительных уведомлений об обработке полей не поступало. Нанесен колоссальный ущерб пчеловодческим подворьям на сотни тысяч леев, из-за халатности аграриев", - заявили аграрии.

По их словам, подобные случаи происходили уже не раз.

Помимо Томая, пострадали и пчеловоды из соседнего села Гайдар.

Территориальное Управление по безопасности пищевых продуктов Комрат (с радиусом покрытия и района Чадыр-Лунга) ранее предупреждало аграриев о необходимости информировать мэрии и пчеловодов о планируемой обработке полей. Обработку полей нужно проводить только после того, как пчелы были изолированы или перевезены в безопасные места.