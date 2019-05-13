Фавориты Евровидения: букмекеры назвали вероятного победителя

Чуть больше суток остается до начала главного музыкального события Европы – песенного конкурса Евровидение-2019.

Участники соревнования активно репетируют свои постановки, а тем временем букмекеры сделали свои ставки на победителя, передает УНИАН. Так, по данным сайта Eurovisionworld.com первое место пророчат 24-летнему певцу от Нидерландов Дункану Лоуренсу, который исполнит композицию Arcade.

Следом за ним, по мнению букмекеров, окажется Джон Лундвиг из Швеции, который выступит во втором полуфинале, 16 мая, с песней Too Late For Love.

Тройку фаворитов замыкает андрогин из Франции Билал Хассани с композицией Roy, который выступит сразу в финале, поскольку является представителем страны "большой пятерки".

Представитель России Сергей Лазарев с песней Scream, по данным букмекеров, занимает лишь четвертую строчку. В десятку также вошли представители Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.





