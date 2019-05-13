О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Фавориты Евровидения: букмекеры назвали вероятного победителя
// фото: eurovision.tv
11:59, 13 May 2019
просмотров 134 | комментариев 0

Чуть больше суток остается до начала главного музыкального события Европы – песенного конкурса Евровидение-2019.

Участники соревнования активно репетируют свои постановки, а тем временем букмекеры сделали свои ставки на победителя, передает УНИАН. Так, по данным сайта Eurovisionworld.com первое место пророчат 24-летнему певцу от Нидерландов Дункану Лоуренсу, который исполнит композицию Arcade.

Следом за ним, по мнению букмекеров, окажется Джон Лундвиг из Швеции, который выступит во втором полуфинале, 16 мая, с песней Too Late For Love.

Тройку фаворитов замыкает андрогин из Франции Билал Хассани с композицией Roy, который выступит сразу в финале, поскольку является представителем страны "большой пятерки".

Представитель России Сергей Лазарев с песней Scream, по данным букмекеров, занимает лишь четвертую строчку. В десятку также вошли представители Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.





Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Активный, творческий день. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Активный, творческий день. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Активный, творческий день. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Из-за Майи и Андрея наш вагон, застыв, хиреет
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...