Опрос: коалиция ПСРМ-ДПМ была бы лучшим решением для преодаления политического кризиса в стране

Создание коалиции между ПСРМ и ДПМ было бы лучшим решением для преодаления политического кризиса в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова.

Согласно исследованию, 28,6% респондентов выстапают за создание коалиции ПСРМ-ДПМ.

В то же время 27% опрошенных считают, что лучшим выходом из политического кризиса было бы создание коалиции между ПСРМ и ACUM.

15% респондентов считают досрочные выборы - выходом из кризиса.

Опрос проводился с 1 по 10 мая 2019 года на выборке из 1189 человек. Погрешность составляет 3%.