Американские ученые пришли к выводу, что диета, способствующая нормализации кровяного давления, также уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.
Этот способ, по словам экспертов, является более эффективным, чем прием лекарств при сердечной недостаточности, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-релиз на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 4 тыс. 500 человек в возрасте 45-84 года. Они заполнили опросник пищевого поведения, где указывали размер порций и частоту употребления определенных продуктов питания.
Участников разделили на пять групп, основываясь на том, насколько близко их привычки питания соответствуют диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический подход к лечению гипертонии) – это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии.
В ходе исследования оказалось, что люди в возрасте до 75 лет из группы, которая была наиболее приближенной к диете DASH, имели на 40% более низкий риск развития сердечной недостаточности.
Комментарии
- Самые длинные в мире качели установили в Японии
- Фавориты Евровидения: букмекеры назвали вероятного победителя
- В Дубае появилась новая романтическая достопримечательность
- В Израиле стартовал конкурс Евровидение-2019
- Вышел проморолик финальной серии Игры престолов 8
- Мир отметил день рождения Будды
- Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: удачный период для Льва и предупреждение для Овна
- В Мьянме пилот посадил самолет без переднего шасси. Видео
- Нотр-Дам предлагают сделать со стеклянной крышей
- Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов
- Самые длинные в мире качели установили в Японии
- В Ниспоренах прошел фестиваль "Руки матери"
- Назван лучший способ, как предотвратить раннюю смерть
- В Бельцах грабители оставили мужчину без машины, телефона и денег
- Опрос: коалиция ПСРМ-ДПМ была бы лучшим решением для преодаления политического кризиса в стране
- Названы пять "странных" признаков диабета
- "От этого проиграют все": румынский депутат считает, что досрочные выборы станут самым плохим сценарием для Молдовы
- Без макияжа и париков: как на самом деле выглядит певец-андрогин с Евровидения-2019
- На севере Италии прошли ливни с градом: объявлены оранжевый и желтый код метеоопасности
- Врач Артем Сурев проводит каждую третью операцию на сердце в Молдове
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- В Единцах мужчина открыл стрельбу, чтобы решить конфликт
- Бывший замминистра иностранных дел Молдовы: отныне любой, кто поддержит ACUM для меня нерукопожатен
- В Подмосковье наемный киллер всадил семь пуль в уроженца Молдовы
- ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Активный, творческий день. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md