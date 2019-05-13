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В Ниспоренах прошел фестиваль "Руки матери"
// фото: из открытых источников
12:17, 13 May 2019
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Выставка народных ремесел, лучшие национальное блюда и пасхальные песни. Так проходил в Ниспоренах фестиваль "Руки матери". Он собрал участников из четырех районов страны.

"Каса маре" посетил епископ Унгенский и Ниспоренский Петр.

"В праздник Воскрешения Христова в "каса маре" у христиан должны быть сладости, куличи, пасха, крашенки и обязательно икона, лампада и молитвенник", - сказал епископ Унгенский и Ниспоренский Петр.

Хозяйки приготовили свои лучшие блюда, а народные умельцы привезли изделия ручной работы.

"Приготовили в печи хлеб и плацинды. Вот это очень старинное блюдо. А это современная пицца. Есть мясо, мамалыга, брынза, холодец".

"У нас два ангелочка. Ангел-бабочка и ангел со свечкой. Один молится".

Гости фестиваля с удовольствием угощались традиционными блюдами и покупали изделия народных мастеров.

"Даже не думала, что у нас в Молдове есть такое. Мне понравились иконки, вышивка, наволочки, коврики".

"Я купил образок Святого Николая, он покровитель нашего дома и наших детей".

"Еда очень вкусная. Мы привыкли, что еду готовит техника, а здесь ее приготовили своими руками".

Деньги, собранные на ярмарке, пожертвуют двум ниспоренским детям.

"Она страдает аутизмом. Мы каждый день, каждую минуту стараемся вернуть ее в наш мир", - сказала мама Инна Максимова.

Фестиваль организовали в 14-й раз в День жен-мироносиц.

"Мы воздаем должное материнским рукам, которые нас укладывают спать, кормят и осеняют крестом, когда мы отправляемся в путь", - сказал мэр Ниспорен Григоре Робу.

Каждая женщина получила на празднике цветок от епископа Унгенского и Ниспоренского.

В следующем году фестиваль "Руки матери" пройдет в Унгенах.




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