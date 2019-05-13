Пожар в квартире на Буюканах: названа возможная причина возгорания

Сегодня утром в многоэтажке на столичной улице Сучевица вспыхнул пожар. Пожарные назвали предварительную причину возгорания.

Звонок в службу 112 поступил около 7 утра. Жители окрестных домов сообщили, что горит квартира на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали людей.

По предваритеьлной версии, пожар начался на балконе, в который залетела непотушенная сигарета.

"Я открыл балконную дверь и что-то взорвалось. Окно было открыто, я думаю, в него залетела непотушенная сигарета", - предположил владелец квартиры.

По словам пожарных, огонь усилился из-за банок с краской, которые хранились на балконе.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.