Взял одноклассников в заложники: в Казани ученик пришел в школу с пистолетом и ножом

В Казани вооруженный пневматическим пистолетом ученик пришел в школу, где хотел взять в заложники одноклассников.

Мальчика задержали и доставили в отдел полиции, с ним работают психологи. По некоторым данным, у подростка случилась истерика, пишет Известия.

В то же время ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана отмечает, что школьник 2001 года рождения помимо пневматического пистолета имел при себе нож.

«В 10:54 13 мая на телефон 112 поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии № 7 города Казани, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В 11:40 мск подросток <…> был задержан», — рассказали в правоохранительных органах.

В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что старшеклассник никаких требований не выдвигал.