Названо безопасное число чашек кофе в день

Ученые из Университета Южной Австралии определили, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья. Оказалось, что риск возникновения заболеваний сердца увеличивается на 22% после шестой порции напитка.

Всего специалисты изучили данные здоровья более 347 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Они отметили, что большинство людей в среднем употребляют 1,5 чашки этого напитка в день и редко кто превышает установленную норму в шесть чашек. При этом исследователи отметили, что у некоторых людей отсутствует ген CYP1A2, который помогает усваивать кофеин, передает Известия.

«Однако все, кто очень чувствителен к кофеину, — к примеру, испытывают учащенное сердцебиение — сами ограничивают потребление напитка, чтобы чувствовать себя лучше. Поэтому люди, которые пьют много кофе, вероятно, невосприимчивы к нему», — цитирует исследователей Daily Mail.