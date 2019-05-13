Полиция продолжает поиски: Последние новости о пропавшем парне

Полиция продолжает поиски 17-летнего парня из села Костешты Яловенского района. Артем Григорица вышел из дома 10 мая и до сих пор не вернулся.

Перед уходом молодой человек сказал родственникам, что направляется в Кишинев навестить свою сестру. Однако молодой человек так и не приехал.

Известно, что в тот же день Артем уехал в Дондюшаны к своему приятеля. У него он гостил до субботы, 11 мая, после чего на рейсовом микроавтобусе отправился в Кишинев.

Далее о его местонахождении ничего не было известно. Сестра молодого человека рассказала, что в воскресенье утром ей позвонил мужчина, который сообщил, что подвёз парня в село Суслены Оргеевского района.

После Артем пешком направился в монастырь Цыпово. По крайней мере, об этом он сказал водителю, который его подвёз.

Родственников настораживает, что накануне парень отправил сестре сообщения с неоднозначным смыслом, а также на своих страничках в соцсетях парень оставил видеопрощание и фото со словами "Ня, Пока".

Всех, кто узнал молодого человека с фотографий, просят звонить в службу 112 или сообщить об этом родственникам по номерам: 069 269 620 или 069 490 717.