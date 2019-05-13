Опрос: Влад Плахотнюк - один из самых популярных политиков в Молдове

Ассоциация социологов и Демографов Молдовы представила рейтинг доверия граждан к политикам. По данным опроса, президент Игорь Додон, лидер ПДС Майя Санду и председатель ДПМ Влад Плахотнюк возглавляют топ самых популярных политиков в Республике Молдова.

Согласно опросу, 41,4% отмечают свою симпатию к Игорю Додону. За Майю Санду проголосовали - 10,9% граждан, далее следует Влад Плахотнюк - 10,5%, который опередил председателя ППДП Андрея Нэстасе, набравшего - 7,5%.

За тем следует Зинаида Гречанная – 7,3%, лидер партии "ШОР" Илан Шор с 6,4% голосов, премьер Павел Филипп - 3,3%, генеральный секретарь ПСРМ Ион Чебан с 3%, лидер ПКРМ Владимир Воронин - 2,7%, Башкан Гагаузии Ирина Влах - 2,2%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - 2,1%, лидер ЛП Дорин Киртоакэ - 1,1%.

В опросе, проведенном Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова на тему "Общественно-политическая ситуация в Республике Молдова после парламентских выборов 24 февраля 2019 года с точки зрения населения", приняли участие 1189 человек.

Опрос проводился с 1 по 10 мая с погрешностью 3%.