СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл не являются полными опекунами сына

Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган не имеют полной юридической опеки над своим новорожденным сыном Арчи. По данным британских СМИ, согласно законодательству, заботиться о королевских детях должна лично королева Елизавета II.

В частности, королева может полностью опекать своих внуков вплоть до их совершеннолетия – контролировать их воспитание, образование и даже, возможно, будущие браки, сообщает мир24.

Документ «Великое мнение о прерогативе в отношении королевской семьи» был принят в 1717 королем Георгом I. У монарха были плохие отношения с сыном и он разработал документ, который позволял быть опекуном своих внуков, указали британские журналисты.

Британские СМИ подчеркивают, что таким образом Елизавета II, согласно законодательству, может заботиться обо всех своих внуках, включая детей принца Гарри и принца Уильяма.

Между тем в Букингемском дворце отказались комментировать эту информацию.