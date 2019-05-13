Мнение: ППДП может "проглотить" ПДС

В материале, опубликованном на www.coment.md, проанализированы возможные последствия заявлений некоторых депутатов о том, что лидер ППДП Андрей Нэстасе будет баллотироваться на новый срок столичного мэра.

«Став столичным примаром, Андрей Нэстасе получит хорошую политическую трибуну для продвижения и роста популярности, а Майя Санду будет медленно «тонуть» в парламентской рутине, где у нее не будет шансов проявить себя. Так, к президентским выборам 2020 года, ПДС, ППДП, а также весь правый электорат окажутся перед дилеммой: Нэстасе или Санду?», – оуитирует источник tribuna.md.

По мнению автора, «несмотря на то, что Андрей Нэстасе вновь поддержит Майю Санду, ее шансы стать президентом будут минимальными». «А после такого провала Майи Санду, весь ее электорат переключится на Нэстасе и ППДП», – говорится в цитируемом материале.