В материале, опубликованном на www.coment.md, проанализированы возможные последствия заявлений некоторых депутатов о том, что лидер ППДП Андрей Нэстасе будет баллотироваться на новый срок столичного мэра.
«Став столичным примаром, Андрей Нэстасе получит хорошую политическую трибуну для продвижения и роста популярности, а Майя Санду будет медленно «тонуть» в парламентской рутине, где у нее не будет шансов проявить себя. Так, к президентским выборам 2020 года, ПДС, ППДП, а также весь правый электорат окажутся перед дилеммой: Нэстасе или Санду?», – оуитирует источник tribuna.md.
По мнению автора, «несмотря на то, что Андрей Нэстасе вновь поддержит Майю Санду, ее шансы стать президентом будут минимальными». «А после такого провала Майи Санду, весь ее электорат переключится на Нэстасе и ППДП», – говорится в цитируемом материале.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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РЫБЫ
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Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md