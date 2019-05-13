Названы две самых сложных семейных пары по знакам Зодиака

Над гороскопами можно смеяться достаточно долго. Но тем не менее в них всё же есть доля правды.

Именно гороскопы порой помогают нам разобраться с тем, что происходит в наших жизнях, пишет vesti-ua.net.

Рак + Стрелец

Такие пары порой случаются. Однако, к согласию в таком собзе придти очень сложно. Ведь по своей натуре Стрельцы просто обожают свободу. А вот Раки- самые настоящие собственники. на этой почве и возникает большинство конфликтов в такой паре. Спокойному Раку-домоседу непросто понять страсть Стрельца к ярким впечатлениям и новым знакомствам.

И просто смириться с этим фактом Раки тоже не могут. Стрельцы же в свою очередь постоянно обижаются на Раков, что те не разделяют их энтузиазма и увлечения. Потому отношения в таком союзе-настоящий вулкан страстей. Ссоры на этой почве будут весьма частыми. Но расставания можно всё же избежать. Большая любовь всё же сможет взять верх, ели это чувство в паре искренне и взаимно.

Близнецы + Скорпион

Вначале отношений такой союз может казаться достаточно гармоничным. Однако кипящие в такой паре далеко не редкость. Очень часто в своих разборках Близнецы и Скорпион теряют контроль. Ведь два садиста изощрено будут стараться проверить своего партнера на прочность.