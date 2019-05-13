Над гороскопами можно смеяться достаточно долго. Но тем не менее в них всё же есть доля правды.
Именно гороскопы порой помогают нам разобраться с тем, что происходит в наших жизнях, пишет vesti-ua.net.
Рак + Стрелец
Такие пары порой случаются. Однако, к согласию в таком собзе придти очень сложно. Ведь по своей натуре Стрельцы просто обожают свободу. А вот Раки- самые настоящие собственники. на этой почве и возникает большинство конфликтов в такой паре. Спокойному Раку-домоседу непросто понять страсть Стрельца к ярким впечатлениям и новым знакомствам.
И просто смириться с этим фактом Раки тоже не могут. Стрельцы же в свою очередь постоянно обижаются на Раков, что те не разделяют их энтузиазма и увлечения. Потому отношения в таком союзе-настоящий вулкан страстей. Ссоры на этой почве будут весьма частыми. Но расставания можно всё же избежать. Большая любовь всё же сможет взять верх, ели это чувство в паре искренне и взаимно.
Близнецы + Скорпион
Вначале отношений такой союз может казаться достаточно гармоничным. Однако кипящие в такой паре далеко не редкость. Очень часто в своих разборках Близнецы и Скорпион теряют контроль. Ведь два садиста изощрено будут стараться проверить своего партнера на прочность.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Активный, творческий день. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md