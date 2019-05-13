Врачи не устают предупреждать, что ультрафиолет в больших количествах вредит здоровью и молодости кожи. Косметологи и онкологи всего мира призывают пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы предотвратить кожные заболевания и преждевременное старение.
Однако у любой медали всегда две стороны. Так, ранее учёные выяснили, что смытый с кожи человека солнцезащитный крем вредит морским обитателям. А недавнее исследование, проведённое Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), показало, что химические вещества, содержащиеся в солнцезащитных средствах, проникают в организм человека в потенциально опасных дозах, передает Вести.ru.
Медики, впрочем, предупреждают, что не стоит сразу же выкидывать средства защиты от ультрафиолета: пока ещё не известно, насколько опасны эти компоненты для человека.
В исследовании приняли участие 24 взрослых здоровых человека, которых разделили на четыре группы. Каждая из них тестировала на себе один из видов солнцезащитных средств, которые доступны в продаже: лосьон, крем и два вида спрея. Участники покрывали ими 75 процентов тела четыре раза в день в течение четырёх дней. Именно такие рекомендации по использованию средств от загара дают производители.
Участники эксперимента сдавали кровь на протяжении семи дней. Исследователи проверяли концентрацию в плазме четырёх ключевых веществ, содержащихся в солнцезащитных средствах: авобензон, оксибензон, октокрилен и мексорил.
Оказалось, что спустя всего один день у всех участников допустимый уровень данных веществ в крови был превышен. (Поясним, что на сегодняшний день FDA рекомендует производителям проверять все вещества, которые систематически попадают в кровь в концентрации выше 0,5 нанограмма на миллилитр.)
Стоит отметить, что превышение рекомендованного организацией порога вовсе не означает, что эти концентрации небезопасны. Недавно специалисты FDA предложили использовать эту условную границу для обновления нормативных требований к солнцезащитным продуктам в Соединенных Штатах. Химические вещества, которые попадают в кровоток на уровнях выше этого порогового значения, будут взяты на контроль для дальнейшей всесторонней проверки на безопасность с точки зрения канцерогенности, влияния на репродуктивные функции и развитие человека.
Как признают сами исследователи, в реальной жизни люди, скорее всего, не используют солнцезащитные крема в таких количествах и так часто, как в эксперименте. Кроме того, на впитываемость средств могут влиять такие факторы, как купание в водоёме, ношение одежды или работа на улице. В лабораторных условиях все эти факторы не учитывались.
Как отмечает онколог из Австралии Терри Слевин (Terry Slevin), данное исследование является предварительным и не означает, что средства защиты кожи от ультрафиолета использовать нельзя.
"Количество крема, которое втиралось в кожу участников эксперимента, было достаточно большим, – объясняет Слевин. – В реальности люди используют в два или более раза меньше крема. Не говоря о том, что мало кто наносит его повторно. Кроме того, до сих пор не было проведено клинических исследований, а это означает, что никто не знает, как воздействуют на организм человека дозы поглощаемых из солнцезащитных средств веществ".
Эксперт также акцентирует внимание на том факте, что исследование фактически проводилось в помещении. А значит, все испытуемые не подвергались воздействию солнечных лучей, влажности и всех тех факторов, которые могут влиять на впитываемость средств.
Авторы работы отвечают на это, что необходимо провести дополнительные исследования.
Научная статья по итогам работы опубликована в издании JAMA.
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