Опрос: Досрочные выборы обернутся экономическими потерями, при этом политический расклад не изменят

Вероятные досрочные выборы обернутся экономическими потерями, а вот политический расклад не изменят. Это показал очередной опрос Vox Populi - первый после избрания нового парламента.

По его результатам, если бы выборы состоялись сейчас, в парламент прошли бы две партии и блок ACUM. Больше всего голосов - около 38% - получили бы социалисты. Почти 24% опрошенных отдали бы голоса Демократической партии.

ПДС и "Платформа DA" на двоих набрали бы 23,5%. Партия Шора в случае досрочных выборов по национальному списку ни одного мандата не получила бы. До избирательного порога, который составляет 6%, она не дотягивает.

По данным того же опроса, наибольшим доверием среди политиков пользуется президент страны Игорь Додон. Ему доверяет 41% респондентов. На втором месте - почти с 11% - лидер ПДС Майя Санду. Председателю Демпартии Владу Плахотнюку доверяют 10,5%.

Показатель Андрея Нэстасе снижается - ему верят 7,5% опрошенных. Почти столько же - у председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаной. И, наконец, Илану Шору верят чуть больше 6%.

Ассоциация социологов и демографов проводила исследование с 1-го по 10 мая. Участие в опросе приняли 1189 человек. Погрешность - плюс-минус 3%.