Власти Хорватии в понедельник, 13 мая, посоветовали людям оставаться дома после того, как в результате урагана в Загребе пострадали двое пешеходов, сильный ветер выкорчевывал деревья и вырывал светофоры. Об этом сообщает Associated Press.
На нескольких дорогах страны власти ограничили движение и предупредили об опасности оползня. Порывы ветра в некоторых районах достигли 150 км/ч., передает Корреспондент.
В Загребе, который не привык к таким сильным ветрам, пожарные сообщили о 240 вызовах, на которые они отправились с вечера воскресенья.
"Мы не видели такого шторма в течение последних 45 лет", - сказал мэр Загреба Милан Бандич.
На северо-западе Боснии проливные дожди вызвали подъем воды в реках, затопление десятков домов и дорог. Власти соседней Сербии также предупредили о предстоящих сильных дождях, которые могут привести к подъему воды в больших реках.
Балканский регион пострадал от сильного наводнения в 2014 году, когда погибли десятки людей.
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|Banca Nationala a Moldovei
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