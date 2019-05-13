Суд оштрафовал Зеленского за демонстрацию бюллетеня на выборах

Оболонский районный суд Киева назначил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому штраф в размере 850 грн за демонстрацию им заполненного избирательного бюллетеня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Владислав Девятко.

"Ссылка защиты о том, что Зеленский действовал неумышленно, опровергаются соответствующей видеозаписью демонстрации бюллетеня ... Суд постановил Зеленского признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) КоАП, и применить административный штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), а также взыскать с него судебный сбор в размере 344 грн 40 коп.", - зачитал приговор судья.

По его словам, постановление может быть обжаловано в течение 10 дней и вступает в силу после окончания срока обжалования.

Напоним, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал свой заполненный бюллетень. Позже спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что полиция вручила кандидату в президенты Украины административный протокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.